Gli agenti della Questura di Cremona hanno identificato il presunto autore dell’aggressione omofoba avvenuta sotto i portici di via Manzoni nella serata del 4 settembre ai danni di un 42enne italiano. Quella sera l’uomo stava passeggiando in compagnia di due amici nei pressi dei giardini, quando sarebbe stato apostrofato con epiteti omofobi da un giovane sconosciuto che poi, dopo la reazione verbale della vittima, lo aveva aggredito lanciandogli una lattina e ferendolo al volto.

Subito sono partite le indagini da parte degli investigatori della Squadra Mobile che si sono concentrate sulle immagini del sistema di videosorveglianza cittadino, sull’analisi delle banche dati in uso alle forze di polizia e sulle testimonianze di varie persone informate sui fatti. Le informazioni raccolte hanno consentito di identificare il presunto autore dell’aggressione in un minorenne straniero residente in centro a Cremona. Il ragazzo è stato denunciato all’autorità giudiziaria con l’accusa di lesioni personali.

Quella sera il minore avrebbe notato la borsa arcobaleno che il 42enne portava a tracolla, e a quel punto lo avrebbe apostrofato con frasi omofobe riferite all’orientamento sessuale della vittima che gli avrebbe risposto verbalmente con un’offesa, scatenando la reazione del ragazzo che gli aveva lanciato addosso la lattina, ferendolo al volto.

Per il 42enne era stato necessario ricorrere alle cure dei medici del pronto soccorso che dopo averlo medicato lo avevano dimesso con una prognosi di pochi giorni.

