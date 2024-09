Allerta arancione per rischio di rovesci e temporali sulla nostra zona dalle 6 di domenica 8 settembre. L’ha comunicata il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia. Dalle 12, sempre di domani, è segnalata allerta gialla per rischio idrogeologico sempre sino al prossimo aggiornamento.

Nelle prossime ore è previsto il graduale avvicinamento di una struttura depressionaria atlantica e il concomitante allontanamento verso Est dell’area di alta pressione attualmente presente sul bacino del Mediterraneo. Questo comporterà una nuova fase di maltempo, in particolare nella giornata di domani 8 settembre.

Per la giornata di oggi, 7 settembre, saranno possibili deboli precipitazioni a ridosso dei rilievi, anche a carattere di rovescio o locale temporale, con possibile interessamento in serata anche dei settori di pianura a partire da quelli occidentali. Venti deboli in pianura e in montagna sotto i 1500 metri, con rinforzi sui settori retici più settentrionali (raffiche possibili tra 30 e 50 km/h).

Nella prima parte della giornata di domani, domenica 8 settembre, sono previste deboli precipitazioni sparse mentre, dal pomeriggio, saranno più diffuse a partire da Sud. Le piogge saranno insistenti sui settori di Nord-Ovest e in intensificazione verso sera, in particolare sui settori centro-orientali di pianura e di fascia prealpina. I fenomeni potranno assumere anche carattere di rovescio e temporale.

Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 mm/24h. Attesi venti deboli in pianura e da deboli a moderati a tratti forti in montagna sotto i 1500 metri (raffiche possibili tra 30 e 70 km/h).

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà la situazione ed i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani, 8 settembre, per l’aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Nel frattempo, il Comune ha già provveduto a mettere in preallerta Polizia Locale, Aem e Padania Acque, in modo che siano pronti in caso di necessità. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari.

Gli addetti della Protezione Civile comunale tengono monitorato in modo costante l’evolversi della situazione.

