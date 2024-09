Paolo Marcenaro ha rassegnato le dimissioni da presidente del quartiere Centro, dove era in carica da due mandati. Dimissioni che nascono da diversi motivi, ma soprattutto dalla constatazione che delle tante richieste fatte negli anni all’amministrazione comunale, quasi nulla è stato realizzato. Gli episodi di violenze (ma le dimissioni risalgono al 2 settembre, quindi prima dell’aggressione omofoba) si stanno ripetendo, il degrado dei Giardini Pubblici non ha visto interventi risolutivi, ma c’è anche un problema di “difficoltà a rapportarsi con i residenti, la sensazione di non intercettare la popolazione, mi pare di vedere un sempre maggiore disinteresse. Il quartiere Centro ha una conformazione particolare, non dispone di spazi aggregativi come può essere l’oratorio di un quartiere periferico, noi non abbiamo neppure una sede adeguata”.

Le dimissioni sono state rese note ad appena due giorni dalla riunione tra tutti i presidenti di Quartiere convocata dalla vicesindaca Romagnoli, che ha già dichiarato di voler rivedere l’istituto.

“Chiederò che il Consiglio direttivo, che peraltro va in scadenza novembre, venga reintegrato con tre membri tra i non eletti alle ultime elezioni”, aggiunge Marcenaro; tre le figure da sostituire: oltre allo stesso presidente, anche DAmbrosio e Cavalli, elette in Consiglio Comunal. gbiagi

