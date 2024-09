Prosegue sino alle 6 di domani, lunedì 9 settembre l’allerta arancione per rischio di rovesci e temporali sulla nostra zona. Lo comunica il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia. E’ inoltre segnalata allerta arancione per rischio idrogeologico sino alle 09:00 di domani, lunedì 9 settembre. L’allerta arancione significa che sono previsti fenomeni naturali che non raggiungono valori estremi, ma che possono interessare un’importante porzione del territorio o dare luogo a danni ed a rischi estesi per la popolazione.

Per la giornata di oggi, 8 settembre, sono previste precipitazioni a carattere di rovescio e temporale, tendenti a diffuse dal pomeriggio, con asse di propagazione Sudovest-Nordest. Fenomeni insistenti a ridosso dei rilievi e, verso il tardo pomeriggio-sera, sui settori centro-orientali di prealpi e di pianura. Si segnala che saranno possibili locali picchi tra 70 e 100 mm/24h. Tra la notte e il primo mattino di lunedì 9 settembre sono previste ancora precipitazioni diffuse sui settori centro orientali di Alpi e di Prealpi, sparse altrove.

Nel corso della mattinata fenomeni in attenuazione e in parte all’esaurimento da Ovest verso Est. Dal pomeriggio saranno possibili residue precipitazioni, più probabili sui settori centro-orientali, in particolare sulle zone prealpine.

Il Centro funzionale monitoraggio rischi di Regione Lombardia rivaluterà la situazione ed i nuovi scenari previsionali nel corso della mattinata di domani, 9 settembre, per l’aggiornamento dei codici colore di allerta validi per la seconda parte della giornata.

Il Comune ha già attivato la fase operativa di attenzione che coinvolge Polizia Locale, AEM S.p.A. e Padania Acque S.p.A. in modo che, in caso di necessità, vengano messe in atto le procedure previste in queste circostanze. I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari. Sono previste azioni di monitoraggio e di predisposizione di azioni di contrasto per la salvaguardia della pubblica incolumità e la riduzione dei rischi.

