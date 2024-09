I carabinieri di Castelleone hanno denunciato per furto aggravato due uomini, di 42 e 44 anni, pregiudicati, perché ritenuti responsabili di un furto in un supermercato del paese avvenuto a metà agosto.

Il responsabile della sicurezza di un supermercato di Castelleone aveva denunciato ai Carabinieri del posto che il giorno precedente due uomini erano stati fermati oltre le casse con della merce non pagata. I due uomini avevano nascosto la merce in alcuni borselli e dentro i pantaloni e, quando erano stati fermati per un controllo da parte degli addetti del supermercato, si erano rifiutati di collaborare e si erano divisi e allontanati a piedi e a bordo di un’auto. Il responsabile dell’esercizio commerciale aveva consegnato anche le riprese delle telecamere che mostravano le immagini registrate, nelle quali si vedrebbero i due nascondere alcune confezioni di generi alimentari. Poi avevano pagato alcuni prodotti di scarso valore, ma avrebbero portato via della merce per oltre 50 euro.

I militari hanno acquisito le immagini del furto registrate dagli impianti di videosorveglianza interni ed esterni dai quali è stato possibile osservare il passaggio dell’auto con la quale erano arrivati e le varie fasi del furto. I militari di Castelleone hanno quindi acquisito le foto dei due presunti autori e hanno immediatamente identificato uno di loro perché già ben conosciuto per altre vicende di carattere penale. Poi è stato identificato anche il secondo uomo che in alcune occasioni era stato controllato in compagnia del primo. Al termine di questi accertamenti, il 42enne e il 44enne sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.

