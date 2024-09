In occasione della sosta del campionato di Serie B, stasera andrà in onda una puntata speciale de “Il Grigio e il Rosso”. L’appuntamento rimane lo stesso, dalle 21 alle 22. Ospiti di Eleonora Busi per due interviste esclusive il direttore sportivo Simone Giacchetta e l’ex capitano della Cremo Daniel Ciofani. Con Giacchetta si è fatto il punto della situazione dopo la recente chiusura del calciomercato. Daniel Ciofani ha parlato della sua carriera, dei suoi ricordi grigiorossi e del suo futuro. Un appuntamento da non perdere per tutti gli sportivi, in particolare per tutti i tifosi della Cremonese.

