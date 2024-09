Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo, sfiderà quale candidato del centrosinistra il prossimo 29 settembre, Alberto Sisti candidato del centrodestra. Mariani ha una lunga militanza in politica, ha iniziato nel 1990 come consigliere comunale a Stagno Lombardo, per diventare sindaco nel 93, un incarico che ricopre tuttora, interrotto solo dal 2004 al 2009 quando ricoprì il ruolo di presidente del consiglio provinciale. Oggi non ha tessere politiche, in passato è stato iscritto prima al PDS, Ds, poi PD.

L’intervista di Silvia Galli

