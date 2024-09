Alle 12 di oggi è scaduto il termine per il deposito delle liste dei candidati presidenti e dei consiglieri provinciali le cui elezioni si terranno il 29 settembre . La coalizione del centrosinistra è stata la prima ad arrivare, alle 9 Giovanni Biondi presentatore delle liste è stato accompagnato dal candidato presidente Roberto Mariani, sindaco di Stagno Lombardo. La coalizione del centrodestra è arrivata alle 10,30, a depositare le liste Giuseppe Trespidi insieme a Gabriele Gallina, segretario provinciale di Forza Italia. Sfumata l’ipotesi del listone e dopo il no di Gianni Rossoni, ognuna delle due coalizioni in questi giorni ha lavorato per trovare un presidente. Stamattina dovevano essere depositate le liste dei due presidenti e l’elenco dei consiglieri provinciali, il tutto accompagnato da una raccolta firme.

Il servizio di Silvia Galli

