Il centrosinistra presenterà domani mattina la lista per le candidature al Consiglio provinciale in vista delle elezioni del 29 settembre. I nominativi sono emersi alla fine di un lungo percorso che ha coinvolto tutti gli amministratori provinciali e che fino a un certo punto sembrava potesse portare ad una lista unitaria col centrodestra. Così non è stato. Questi dunque i candidati del centrosinistra che supporteranno il candidato alla Presidenza Roberto Mariani.

Giuseppe Bignardi, civico, sindaco Persico Dosimo; Francesca Cerasola, civico, sindaco di Credera Rubbiano; Eliana Curti, civico, consigliere comunale di Pandino; Giovanni Gagliardi, Pd, consigliere comunale Cremona; Silvia Genzini, Pd, consigliere comunale Pieve San Giacomo; Mauro Giroletti, Pd, sindaco di Sergnano; Graziella Locci, civico, Sindaco di Castelverde; Simona Ravasi, civico, vicesindaco di Paderno Ponchielli; Luciano Toscani, Italia Viva, consigliere Casalmaggiore; Eugenio Vailati, Pd Consigliere Crema; Rosita Viola, Sinistra Italiana – AVS, consigliere Cremona; Vola Edoardo vice sindaco Casaletto Vaprio, Pd.

