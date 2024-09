Era l’unico ristorante self service del centro di Cremona, molto frequentato dai lavoratori della zona. Poi improvvisamente aveva chiuso, per la delusione di molti, perchè si trattava un locale senza la pretesa di piatti gourmet, ma con un ottimo rapporto qualità – prezzo. Parliamo del “Vicoletto”, in via Janello Torriani, al civico 11, che ora potrebbe essere riaffitato a breve con un canbio di gestione. La proprietà, Fondazione Città di Cremona, ha pubblicato il bando per una nuova locazione, senza indicazione della destinazione d’uso, ma l’intenzione è di tornare offrire alla città un tipo di servizio analogo a quello precedente. Il bando ha scadenza al 15 ottobre.

Un immobile ricco di storia, questo in via Torriani, le cui fondamenta risalgono almeno al ‘400 e che nei secoli è sempre stato legato all’attività di ristoro: tra le insegne più note viste nel corso dei decenni, l'”Osteria dei tre Re” e più di recente “44 Piatti”. L’immobile è situato nel cuore medioevale di Cremona ed era passato nel patrimonio delle Ipab (ora Fondazione Città di Cremona) alla fine degli anni Quaranta del secolo scorso. Appena poco oltre si trova la residenza Torriani, un tempo ristorante, ora trasformato in residence per affitti brevi.

