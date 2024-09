Il Partito democratico cremonese annuncia una rassegna di quattro incontri aperti a tutta la cittadinanza intitolato “Elezioni americane: scenari per l’Italia e l’Europa”. Ciascun incontro, uno per ogni circondario della provincia, vedrà la partecipazione di un parlamentare del Partito democratico esperto di questioni internazionali, che ci aiuterà a inquadrare la sfida tra Kamala Harris e Donald Trump, soprattutto per quanto riguarda l’impatto per il nostro Paese e per l’Europa.

Si parte venerdì 20 settembre alle 20,45 a Pizzighettone (presso il Saloncino Culturale di via Garibaldi) con l’on. Lorenzo Guerini, Presidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (COPASIR) e già ministro della Difesa. Il giorno successivo, sabato 21 settembre, alle 17,30 sarà il turno del capoluogo (presso Spazio Comune in Piazza Stradivari) con la Senatrice Simona Malpezzi, componente dell’assemblea parlamentare della NATO. Appuntamento a cui interverrà anche il Sindaco di Cremona, Andrea Virgilio.

Venerdì 11 ottobre l’incontro per il circondario cremasco si svolgerà a Pandino alle 20,45 con l’Onorevole Lia Quartapelle, Vicepresidente della Commissione esteri della Camera, mentre la rassegna si concluderà a Casalmaggiore, lunedì 21 ottobre alle 20,45 con l’intervento dell’Eurodeputato Brando Benifei che ha partecipato alla Convention dei Democratici americani a Chicago.

“Dopo mesi intensi per il nostro territorio – dichiara Vittore Soldo, Segretario Provinciale – vogliamo rilanciare l’attività politica partendo da un tema che forse è quello più importante in assoluto in questa fase storica. Vogliamo mettere a disposizione dei nostri iscritti e di tutti i cittadini che vorranno partecipare più strumenti possibili per orientarsi in uno scenario internazionale che è sempre più disordinato e complesso, ma da cui non è più possibile prescindere anche per le sfide che toccano direttamente il nostro territorio.

Ringrazio Michele Bellini, che sta curando la rassegna di incontri, e i segretari dei quattro circoli che ospiteranno le iniziative”.

“Ogni questione fondamentale per il nostro presente passa dallo spartiacque americano del 5 novembre – ha aggiunto Michele Bellini, Responsabile politiche europee del PD Lombardia -. Con il perdurare delle guerre, gli impatti sempre più dannosi dei cambiamenti climatici, mercati finanziari traballanti rispetto alla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e dinamiche del commercio internazionale sempre più incerte, capire che cosa accadrà negli Stati Uniti è indispensabile anche per noi. Non possiamo

prescindere dal sempre più stretto legame tra il locale e il globale: dobbiamo capire il secondo, per poter operare al meglio nel primo”.

© Riproduzione riservata