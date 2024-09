Prosegue la manutenzione straordinaria degli impianti sportivi cittadini. Da lunedì 8 settembre è tornata fruibile la palestra del Boschetto in gestione alla società sportiva Esperia Volley. La struttura era già stata interessato da un intervento di bonifica dell’amianto sulla copertura eseguito il quale era seguita la riqualificazione. Nel corso di quest’anno, grazie ai fondi del PNRR, nella palestra sono stati rifatti gli impianti elettrici e idraulici, è avvenuta la sostituzione della centrale termica e dei corpi riscaldanti con la climatizzazione della struttura, è stata installata l’illuminazione a led, si è inoltre provveduto alla riqualificazione del blocco spogliatoi dove si intervenuti anche sull’impiantistica e la climatizzazione. I lavori che interessano il complesso, che comprende anche il centro civico, termineranno entro il 27 settembre, ma la palestra, come sopra accennato, è tornata fruibile a beneficio della società sportiva con qualche giorno di anticipo per evitare disagi alle atlete. Nei giorni scorsi sono stati realizzati gli interventi di muratura alla palestra Spettacolo dove, nella seconda metà del mese, saranno installati i nuovi canestri. Inoltre, a fine settembre, inizieranno i lavori di manutenzione straordinaria degli spogliatoi del campo da calcio di San Felice. In questo caso verranno fatti alcuni interventi per riqualificare gli spazi e l’impiantistica.

“Proseguono gli interventi sulle strutture sportive della città. Su questo fronte l’Amministrazione non si è mai fermata. Mentre si opera su vari fronti e su differenti impianti sportivi, prosegue la manutenzione straordinaria della piscina comunale e di tutti gli impianti sportivi al Po: questo dimostra la grande attenzione che l’Amministrazione comunale pone alle strutture sportive e alle attività delle associazioni sportive cremonesi che utilizzano gli impianti di proprietà del Comune”, dichiara l’assessore con delega allo Sport Luca Zanacchi.

