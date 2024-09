Da oggi i comuni di Pizzighettone, Crotta d’Adda, Agnadello, Bagnolo Cremasco, Capergnanica, Casaletto Ceredano, Casaletto Vaprio, Castelleone, Chieve, Credera Rubbiano, Crema, Cremosano, Dovera, Fiesco, Formigara, Gombito, Madignano, Monte Cremasco, Montodine, Moscazzano, Palazzo Pignano, Pandino, Pieranica, Quintano, Ripalta Arpina, Ripalta Cremasca, Ripalta Guerina, Rivolta d’Adda, San Bassano, Spino d’Adda, Torlino Vimercati, Trescore Cremasco, Vaiano Cremasco entrano in zona 1 per quanto riguarda le limitazioni a causa della Peste suina africana.

Le limitazioni in zona 1 riguardano soprattutto la movimentazione dei capi e la verifica delle norme di biosicurezza.

“Era solo questione di tempo perché anche la provincia di Cremona entrasse nelle zone di limitazioni”, afferma Matteo Piloni, consigliere Dem in Regione, da sempre voce critica per quanto riguarda la gestione dell’emergenza PSA da parte di Regione Lombardia.

“Proprio oggi – aggiunge Piloni – in consiglio regionale porterò una mozione come primo firmatario per chiedere alla giunta Fontana di fare quanto non ha fatto fino ad oggi”.

