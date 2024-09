A seguito della sottoscrizione del Protocollo d’intesa locale per lo sviluppo del programma Workplace Health Promotion (WHP) Lombardia – Luoghi di lavoro che promuovono salute” da parte di ATS Val Padana e dell’Associazione Industriali della Provincia di Cremona, nei giorni scorsi, in collaborazione con INAIL Direzione Territoriale – Sede di Cremona, è stato organizzato dall’Associazione Industriali un workshop di approfondimento dedicato ai datori di lavoro e alle figure aziendali che si occupano delle politiche di welfare aziendale e di tutela della salute sui luoghi di lavoro. Durante l’incontro, tenutosi nella sede degli Industriali in Piazza Cadorna, Laura Rubagotti – Responsabile della Struttura Promozione della Salute e Prevenzione Fattori di Rischio Comportamentali di ATS Val Padana – ha presentato il Programma regionale WHP finalizzato a promuovere negli ambienti di lavoro gli stili di vita favorevoli alla salute (come ad esempio l’ alimentazione salutare, l’importanza dell’attività fisica e del movimento, il contrasto al tabagismo e al consumo a rischio di alcool), capaci di favorire la prevenzione delle malattie croniche e degenerative.

Elena Lameri, Referente regionale del programma WHP per l’ATS, ha introdotto le nuove piattaforme digitali messe a disposizione da Regione per l’implementazione del programma WHP, illustrando le modalità di iscrizione e pianificazione delle buone pratiche realizzabili dalle imprese; Monica Livella, Responsabile Inail sede di Cremona, ha illustrato il nuovo modello INAIL OT 23 e i principali collegamenti al programma WHP per favorire, da parte delle aziende aderenti alla rete locale, possibili riduzioni contributive Inail; infine, Cesare Battaglia e Lorenzo Borasio dell’Azienda SILC Spa di Trescore Cremasco, hanno rappresentato la propria positiva esperienza nell’attuazione del programma.In linea con il Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025 e con la programmazione locale (Piano Integrato Locale 2024), il protocollo rappresenta la base su cui si fonda la collaborazione tra l’ATS e l’Associazione Industriali per lo sviluppo di politiche e buone pratiche orientate alla promozione della salute dei lavoratori, anche mediante la valorizzazione del tema della responsabilità sociale e di impresa da parte delle Aziende associate. “Auspichiamo di incrementare ulteriormente il numero di luoghi di lavoro che promuovono salute a partire proprio dalla rete delle aziende già associate all’Associazione Industriali – sottolinea Rubagotti -. Questa collaborazione è particolarmente significativa non solo perché tali aziende costituiscono una rilevante rappresentanza virtuosa della rete industriale del territorio, ma anche perché è possibile offrire maggiori opportunità di salute a tutti i lavoratori. Il Programma WHP propone iniziative orientate al contrasto delle disuguaglianze di salute e l’impegno di ATS è mettere a disposizione le proprie competenze e i propri professionisti per diffondere la cultura del benessere lavorativo”. SILC, leader in Italia nella produzione di dispositivi per assorbenza e cosmetici, ha partecipato con grande interesse all’evento organizzato dall’Associazione Industriali di Cremona per la presentazione del progetto WHP. “Siamo entusiasti di aver partecipato a questo importante appuntamento – ha dichiarato l’A.D. Battaglia-. La salute e il benessere dei lavoratori sono una priorità per SILC. Abbiamo messo al centro del nostro progetto di sviluppo industriale la ‘persona’, rappresentata da tutto il nostro personale. Il progetto WHP costituisce uno strumento fondamentale per raggiungere il benessere dei lavoratori, migliorando la qualità della vita sul posto di lavoro.” Il contributo di SILC è consistito principalmente nella presentazione della propria esperienza e nell’illustrazione dei possibili nuovi sviluppi per la promozione della salute nei contesti lavorativi, in un’ottica di integrazione con gli altri sistemi di gestione di SILC.

La presenza di INAIL all’incontro ha consentito alle aziende di conoscere meglio le modalità con cui l’Istituto premia con uno “sconto” denominato “oscillazione per prevenzione” le aziende che eseguono interventi per il miglioramento delle condizioni di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in aggiunta a quelli previsti dalla normativa in materia (d.lgs. 81/2008 e s.m.i.). Il nuovo modello OT23 2025 contiene numerosi riferimenti ad azioni di prevenzione in linea con il programma

WHP. “Il nuovo modello OT23 2025 – ha ricordato Livella, – ha rafforzato gli interventi che prevedono un insieme di politiche, programmi e pratiche che integrano la prevenzione dai rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con i principi declinati nella Linea n. 3 del Piano Nazionale della prevenzione (PNP) 2020-2025 che si propone di promuovere la salute globale dei lavoratori”.

