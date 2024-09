È uno dei polmoni verdi in centro a Cremona, aperto al pubblico dalle 7 alle 20. Si tratta del parco di Porta Mosa, frequentato dai cittadini per passeggiate, qualche momento di relax sulle panchine, giochi per bambini, ma anche in occasioni di eventi pubblici come concerti o manifestazioni. Fino a qualche tempo fa il cancello del parco veniva chiuso da alcuni volontari.

Ora la chiusura del cancello avviene alle 20 grazie a un sistema sofisticato e automatizzato, che permette di mettere in sicurezza il parco nelle ore notturne. In questi giorni è stato segnalato da alcuni frequentatori e residenti della zona che da tempo il cancello scorrevole a lato viene lasciato aperto, vanificando la chiusura del cancelletto pedonale e i relativi costi e consentendo l’utilizzo notturno dell’area, con i relativi rischi.

La situazione è nota agli uffici comunali che nei prossimi giorni provvederanno alla chiusura adeguata del cancello mettendo in sicurezza il parco anche nelle ore notturne, evitandone l’utilizzo in modo improprio. nt

