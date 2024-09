La travolgente energia musicale di The Swingers Big Band è risuonata martedì sera nel teatro Filo di Cremona, sold out per il concerto che ha dato il via alle celebrazioni di una ricorrenza speciale: il centenario dalla fondazione dell’Associazione Lazzaro Chiappari – ex Allievi Orfanotrofio e Manini, impegnata oggi come allora nell’assistenza ai bambini e ai ragazzi con fragilità. Presieduta da Fiorenzo Bassi, è radicata nel tessuto sociale cittadino e attualmente conta un’ottantina di iscritti.

La Big Band diretta dal Maestro Liutaio Riccardo Bergonzi ha scaldato la sala eseguendo i classici di Duke Ellington. Spazio poi a due giovani e talentuosi cantanti con cui il gruppo collabora da tempo: Elena Troiano, specializzata in canto jazz e Matteo Giambiasi, operativo nei musical londinesi. Singolarmente hanno proposto successi quali Cry me a river e Do Nothing Till You Hear from Me, per poi concludere insieme con tre bis applauditi dalla platea che hanno incluso un omaggio a Mina.

Il servizio di Federica Priori

© Riproduzione riservata