Si è aperta oggi la quindicesima edizione del Salone Mondiale del Turismo delle Città e dei Siti Patrimonio Mondiale World Tourism Event, organizzato quest’anno a Genova a Palazzo della Meridiana.

Un’edizione rinnovata che, oltre al tradizionale spazio espositivo dedicato ai siti ed elementi Patrimonio Mondiale e all’immancabile workshop b2b, riservato ai tour operator nazionali ed internazionali, è caratterizzato da un ricco calendario di approfondimenti sui temi di attualità legati al turismo e alla conservazione, promozione e valorizzazione dei siti ed elementi Unesco.

Cremona, nei tre giorni della manifestazione che si concluderà sabato 14 settembre, è presente con un proprio stand per rappresentare e promuovere, anche grazie al materiale informativo, le eccellenze del patrimonio musicale e liutario, senza tralasciare gli altri asset dell’identità turistica legati alla natura, al fiume Po, allo sport e agli eventi: sarà così possibile conoscere tutte le opportunità turistiche e culturali offerte dalla città.

Si tratta di un momento importante per la città e il suo territorio. Cremona si presenta con il suo patrimonio liutario, famoso in tutto il mondo, ma anche con la prestigiosissima riapertura di Casa Stradivari e con il Monteverdi Festival che quest’anno ha ricevuto dal Ministero della Cultura il riconoscimento di festival di rilevanza nazionale.

Il Salone offrirà, infatti, l’opportunità di conoscere e sperimentare le tante esperienze legate alla fruizione del patrimonio Unesco. D’altra parte non c’è modo migliore di conoscere un luogo, la sua storia, la sua cultura che immergendosi in esso sperimentandolo in tutto ciò che ha da offrire. Rappresentanti istituzionali, operatori turistici, esperti e testimonial si incontreranno con l’obiettivo di far “toccare con mano” al pubblico del Salone il bello e il buono del Patrimonio Mondiale.

Un momento musicale organizzato dal Conservatorio “Claudio Monteverdi” di Cremona, ha suggellato l’avvio della manifestazione, una performance applaudita ed apprezzata dai giornalisti italiani e stranieri presenti.

“La partecipazione anche quest’anno ci permette di promuovere Cremona ad un pubblico di operatori selezionati ed interessati alle destinazioni sede del patrimonio materiale ed immateriale dell’Unesco”, ha dichiarato l’assessore al Turismo Luca Burgazzi, che aggiunge: “Cremona si sta affermando sempre di più come meta di interesse internazionale raggiungendo in alcuni periodi dell’anno il 50% di presenze estere rispetto al flusso complessivo, con decisa tendenza alla destagionalizzazione, destinazione unica nel panorama artistico internazionale e ambasciatrice della musica e della liuteria come strumento di promozione della cultura e dell’arte in tutte le sue forme”.

