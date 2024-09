Stavano probabilmente tornando da una festa i tre ragazzi indiani coinvolti nell’incidente di martedì sera in autostrada A21, nel tratto tra Cremona e Pontevico. Per due di loro, Hajay Kumar, 29 anni residente a Chiari e Harman Kumar, 20 anni, di Urago d’Oglio, non c’è stato nulla fda fare, troppo forte l’urto contro il gard rail che li ha fatti sbalzare fuori dall’abitacolo.

Il terzo occupante della vettura è ancora ricoverato in condizioni critiche al Civile di Brescia.

Secondo le prime ricostruzioni i ragazzi, che lavoravano insieme per una società di logistica, avevano preso un giorno di ferie per andare al compleanno di un loro amico, e in quel momento stavano rientrando. Può essere quindi stato un colpo di sonno o una distrazione l’elemento che ha scatenato l’incidente. Una sbandata che ha fatto perdere il controllo della vettura, e che ha portato l’auto a sbattere contro il guardrail per poi essere travolta da un’altra auto che arrivava nella stessa direzione. Per la coppia genovese che viaggiava sull’altro mezzo solo una serie di contusioni.

Giovanni Rossi

© Riproduzione riservata