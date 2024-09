In occasione della XVII Giornata Nazionale Sla, il Comune di Cremona, aderisce all’iniziativa “Coloriamo l’Italia di verde” accogliendo così l’invito dell’Aisla – Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. La sera di sabato 14 settembre due finestre di Palazzo Comunale saranno illuminate di verde come segno di solidarietà alla comunità SLA italiana e cremonese in particolare: un gesto che rappresenta la speranza di trovare una cura e un simbolico abbraccio alle famiglie, dimostrando loro che non sono sole.

La Sla è una malattia neurodegenerativa che provoca una paralisi progressiva dei muscoli volontari, per cui non esiste ancora una cura definitiva. La Giornata Nazionale SLA nasce per ricordare il primo sit-in dei malati SLA in piazza Bocca della Verità a Roma, avvenuto il 18 settembre 2006. Da allora, ogni anno, tra la metà di settembre e la prima settimana di ottobre, Aisla promuove diverse iniziative in tutta Italia per rinnovare l’attenzione dell’opinione pubblica, delle autorità politiche, sanitarie e socio assistenziali sui bisogni di cura e di assistenza dei malati Sla.

© Riproduzione riservata