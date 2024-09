Leggi anche: 10 Set 2024 Dibattito aperto sui Quartieri

Principato risponde a Marcenaro

“Una volta ogni tanto sono d’accordo con Roberto Poli capogruppo del Pd che si spiace perché le vicende dei comitati di quartiere sono strumentalizzate dalla politica. Invero è proprio brutto che Graziano Principato, appartenente alla lista politica di ‘Fare la Nuova Città’ che ha appoggiato il sindaco Virgilio, attacchi me ed altri esponenti politici non tanto su questioni inerenti le attività e le vita dei quartieri ma su una dialettica politica. Tutto questo non ha nulla a che vedere con il suo ruolo di istituzionale di vicepresidente del Quartiere 11. Ma non riesce a trattenersi e svelena senza alcun senso”. Lo dice Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica ‘Novità a Cremona’, rispondendo al capogruppo del Pd in consiglio comunale.

“Ma non è l’unica ingerenza di politici nella vita dei quartieri. Basti pensare all’operazione in cantiere da parte del vicesindaco di Andrea Virgilio (Pd), Francesca Romagnoli che è pronta a far scomparire alcuni comitati di quartiere, forse quelli non troppo allineati con la politica della Giunta di centro sinistra. Brutta invasione di campo”, aggiunge Portesani.

“Voglio ricordare all’amico Poli che triste che fu la vicenda che permise solo agli esponenti del Pd della Giunta Galimberti di andare a parlare con i comitati di quartiere all’inizio della campagna elettorale, forzando un regolamento vecchio di anni. Il Pd che cercò di strumentalizzare i comitati: una brutta pagina veramente: caro Poli, la politica dovrebbe restare fuori”, conclude il capogruppo di “Novita’ a Cremona”.

