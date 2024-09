Arriva dal Quartiere 11 (Cascinetto – Villetta) la replica alle recenti dichiarazioni dell’ex presidente del Quartiere Centro Paolo Marcenaro e del capogruppo di minoranza Alessandro Portesani, che denunciano l’immobilismo delle precedenti Giunte Comunali su alcuni temi quali decoro urbano sicurezza.

“In qualità di Vicepresidente del Comitato di Quartiere 11 – afferma Graziano Principato – posso confermare che tali affermazioni sono false e tendenziose. Da oltre due anni e mezzo, il nostro comitato lavora in sinergia sia con la vecchia che con la nuova amministrazione, ottenendo risultati tangibili per il bene comune del quartiere.

Un esempio chiaro e concreto riguarda il tema della sicurezza, spesso citato con superficialità. Il Comitato di Quartiere 11 ha richiesto l’installazione di un attraversamento pedonale in via Postumia, all’altezza dello svincolo per Piazza Somenzi, al fine di garantire una maggiore sicurezza ai cittadini. Questa richiesta, basata su criteri di buon senso e reale utilità per la comunità, è stata accolta e l’opera è stata realizzata. Questo dimostra come, attraverso una collaborazione costruttiva con le istituzioni, si possano ottenere soluzioni efficaci e rapide, orientate all’interesse collettivo, e non a proposte personali”.

“Al contrario – contnua Principato – l’idea di Marcenaro di recintare i giardini pubblici non contribuirà certamente a migliorare il decoro o la sicurezza del quartiere. Il vero cambiamento passa attraverso il senso civico e l’educazione, non attraverso la chiusura degli spazi comuni, che devono rimanere accessibili a tutti i cittadini.

“Non posso infine non notare il cambio di atteggiamento di Portesani, che durante la campagna elettorale aveva pubblicamente criticato chi, come Marcenaro, faceva parte della lista Giovetti. Tuttavia, chi lavora seriamente per il quartiere, come noi del Comitato di Quartiere 11, continuerà a perseguire obiettivi concreti, senza lasciarsi influenzare da manovre di facciata o giochi politici”.

“Il mio impegno come Vicepresidente del comitato – è la conclusine – continuerà a essere orientato esclusivamente al benessere del quartiere e dei suoi cittadini, indipendentemente dal credo politico o dalle dinamiche elettorali. Il nostro obiettivo resta quello di avanzare richieste sensate e realizzabili, che possano realmente portare benefici a tutta la comunità”.

