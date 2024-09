Cresce la preoccupazione della Canottieri Baldesio per i tronchi accumulati sul Po fra il pilone del ponte in ferro di Cremona e l’argine: il Presidente Guadagnoli segnala il rischio di danni alle zattere della società in caso di repentino distacco della massa.

La pioggia in avvio di giornata non si era ancora palesata a Cremona e il Po appariva così in prossimità del ponte ferroviario-stradale: con il cumulo di detriti, essenzialmente tronchi, giunti lo scorso fine settimana e tuttora stazionanti fra il pilone del ponte più vicino alla sponda cremonese e l’argine.

La situazione preoccupa la Canottieri Baldesio, le cui zattere sul Grande Fiume (che ospitano le imbarcazioni della società rivierasca) si trovano a valle del ponte: già in passato erano state colpite dal repentino distacco di un’analoga massa di detriti, con danni per migliaia di euro.

In altre occasioni erano intervenuti gli enti preposti a rimuovere i tronchi, stavolta in attesa di aggiornamenti si osserva l’evolversi dello scenario su cui potrebbe impattare l’eventuale aumento del livello del fiume dovuto alle copiose precipitazioni.

Federica Priori

