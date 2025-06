Arriva il 2 Giugno, a un paio d’ore dalla conclusione delle celebrazioni per la festa della Repubblica, il plauso di Roberto Mariani – presidente della Provincia ma anche tifosissimo della Cremonese – per l’impresa dei ragazzi di Stroppa di ieri a La Spezia.

“Desidero a nome mio personale e della Provincia di Cremona esprimere le più vive congratulazioni alla U.S. Cremonese per il grande traguardo raggiunto: il ritorno in Serie A”, esordisce Mariani.

“Un risultato straordinario che riempie d’orgoglio non solo il capoluogo, ma l’intero territorio provinciale, e che rappresenta il coronamento di una stagione condotta con passione, determinazione e grande professionalità da parte della squadra, dello staff tecnico e di tutta la società.

“A conferma della vicinanza dell’istituzione provinciale alla squadra cittadina, ho avuto il piacere di essere presente allo stadio di La Spezia con il vicepresidente Luciano Toscani, per sostenere i nostri colori in una serata indimenticabile, culminata con i festeggiamenti in municipio a Cremona, proseguiti fino a notte fonda insieme ai ragazzi e allo staff.

“È questo un nuovo inizio, carico di entusiasmo e di significato per l’intera comunità cremonese, che ritrova nella Serie A non solo un palcoscenico sportivo di prestigio, ma anche un’occasione di rilancio e visibilità per tutto il nostro territorio. A voi, ai giocatori, allo staff tecnico e a tutta la società vanno i più sinceri complimenti e il ringraziamento della Provincia di Cremona”.

