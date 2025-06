Sabato 7 giugno alle ore 16 nel porticato della Loggia dei Militi (Piazza del Comune) a Cremona, all’interno della cornice del Paf-Porte Aperte Festival, l’Associazione Ludica Cremonese La Buca del Coboldo organizza un incontro dedicato alla narrativa interattiva.

La narrativa interattiva, sfruttando il processo di immedesimazione connaturato nel genere letterario, che porta a vivere le esperienze narrate in prima persona, ha cominciato a esplorare tematiche più scottanti – sociali, culturali, ambientali – favorendo così una sensibilizzazione verso argomenti vissuti spesso con distacco, in quanto non coinvolgono il vissuto del lettore.

All’incontro, presieduto da Anna Pullia, editor di narrativa, e Ioana “Aky” Ghica, contents creator sulla sua pagina Boardgamesfever dedicata a giochi da tavolo e libri game, interverranno Christian Giove, autore di libri gioco di successo come Un giorno da cana (con Stefano Tartarotti, MS Edizioni, 2020) e giudice e curatore di Corti in gioco, dedicato ai racconti gioco a tematiche di attualità, e Dario Dordon,i della casa editrice Dracomaca, insignita, nel 2022, del Librogame’s Land LGL Award.

Non è tutto: La Buca del Coboldo sarà presente in centro storico anche per far giocare tutti coloro che vorranno conoscere e approfondire il Gioco da tavolo. Il 7 e l’8 giugno, sempre sotto la Loggia dei Militi, sarà possibile giocare insieme agli spiegatori dell’associazione, dalle ore 16 alle ore 20.

