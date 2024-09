Un progetto finalmente realizzato, il sogno di una vita divenuto realtà, la tappa di un nuovo cammino che è solo all’inizio. Tutto questo (e molto altro) è la “Cascinetta”, l’immobile al numero 7 di via Gerre Borghi inaugurato venerdì pomeriggio.

Pensato, voluto e riqualificato dalla Fondazione delle sorelle Franca e Giuliana Azzolini, il nuovo stabile ospita 7 micro appartamenti, in cui vivranno altrettanti ragazzi con fragilità, pronti ad affrontare un percorso per ottenere un certo livello di autonomia. Tra i presenti al taglio del nastro, anche il vescovo di Cremona Antonio Napolioni e i consiglieri regionali Matteo Piloni e Marcello Ventura.

“È la realizzazione di un sogno – dichiara Giuliana Azzolini che aggiunge, con le lacrime agli occhi – Portare a termine questo progetto qui ha un significato che si lega al nostro passato, io e mia sorella abbiamo vissuto l’infanzia nella casa qui a fianco, con vicini che erano meravigliosi. La cosa che ci rende più orgogliose è la ricerca della possibilità di inclusione e di integrazione, di valorizzazione delle potenzialità di ragazzi che noi vediamo o chiamiamo diversamente abili, ma in cui ho sempre trovato delle ricchezze che, ad esempio io non avevo”.

La realizzazione del progetto è stata possibile anche grazie al sostegno della Fondazione Cariplo. A gestire la struttura sarà la cooperativa “Eco Company” di Don Alberto Mangili, da tempo impegnato nel sociale.

“Da una parte abbiamo creato dei nuclei abitativi per persone che ne hanno bisogno e poi un laboratorio della pasta oltre che di trasformazione delle verdure che coltiviamo in modo biologico nell’orto – afferma don Mangili – Con la “Cascinetta” siamo totalmente in simbiosi, è un’affiliazione della Cascina Fabio Moreni. I ragazzi non sono mai stati così pronti, siamo proprio da serie A”.

“I ragazzi, che oggi sono presenti, mi riempiono il cuore di gioia, per tutto quello che mi hanno dato e mi danno tutt’ora. Speriamo, io e mia sorella, che questa Cascinetta possa davvero servire loro per sentirsi promossi e valorizzati” ha concluso Giuliana Azzolini.

Andrea Colla

