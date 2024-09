Una ciclopasseggiata aperta a tutti, una tradizione per Cremona: domenica 15 settembre Avis comunale di Cremona e Asd Cicloamatori Avis Cremona organizzano la 35a edizione di “Pedalare è bello con l’AVIS”.

“Ci dobbiamo aspettare una grande partecipazione sia dei nostri donatori che sono sempre numerosi, ma anche di tutta la cittadinanza che volesse fare una mattina diversa, facendo un po’ di attività fisica”, afferma Giuseppe Sala, presidente Avis Cremona. “L’obiettivo è creare un serpentone di persone per promuovere il dono del sangue, la solidarietà e che è anche una indicazione di quelli che sono i sani stili di vita”.

Il ritrovo è fissato per le 8:30 in piazza del Comune per le iscrizioni, con partenza alle 9:30 per la ciclo passeggiata per le strade della città e del territorio: non solo quindi dietro al battistero, via Platina, via Cadore ma anche via Giuseppina, via Passolombardo fino al bosco ex Parmigiano, per tornare entro le 11 alla sede dell’Avis di Cremona dove ci saranno rinfresco e premiazioni.

“Quest’anno – aggiunge Andreina Bodini – del Gruppo Cicloamatori Avis Cremona – come gruppo cicloamatori abbiamo inteso anche omaggiare l’Avis di Cremona, che ci ospita e con la quale c’è un legame indissolubile. Abbiamo acquistato giubbini catarifrangenti e saranno dati a tutti coloro che si iscriveranno alla biciclettata”.

