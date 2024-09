Una serata speciale per conoscere tutte le novità che riguardano la nostra emittente.

La prima, la più significativa, parte dal nome. Non più Cremona1 ma CR1 già da lunedì 16 settembre, per allargare lo sguardo verso altri territori conservando sempre il legame con Cremona e la sua provincia, che resteranno protagoniste.

Con il nuovo direttore Simone Arrighi e tutta la redazione di CR1 passeremo in rassegna il palinsesto, già partito da settimane con i programmi sportivi ma che da lunedì inizierà ad arricchirsi ulteriormente, giorno dopo giorno, tra programmi storici e tante novità.

Partiremo dall’informazione, che resta il fulcro del nostro lavoro, per poi addentrarci in ogni fascia oraria, con i conduttori e i giornalisti in studio, ognuno a presentare il suo programma di riferimento. Il mattino, il mezzogiorno, l’access, la prima e la seconda serata.

Informazione e approfondimenti ma anche intrattenimento, con diverse novità che scoprirete durante il corso della serata.

Vi aspettiamo stasera alle 21 e in replica nel fine settimana.

