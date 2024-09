Da Padova fino in Francia, passando in queste ore per Cremona, per promuovere l’energia pulita: la missione dei ciclisti di Ride4Fusion

700 chilometri in bicicletta per raggiungere il sito di ITER in Francia dove sta sorgendo il più grande tokamak, reattore nucleare a fusione, sperimentale a cui spetterà il compito di dimostrare la fattibilità della fusione come fonte energetica sostenibile del futuro.

Guarda il servizio di Simone Bacchetta

© Riproduzione riservata