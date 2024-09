Alpini da tutta Italia oggi a Cremona in sala Puerari per la riunione nazionale del Centro studi dell’Associazione nazionale alpini. Era presente per l’occasione anche l’assessore Simona Pasquali. Dopo il saluto alla bandiera hanno preso il via ai lavori che hanno toccato temi cari agli Alpini come il rapporto con le scuole, la coralità, il mondo delle biblioteche, i musei, il comunicare al meglio i propri valori. Poi.

La riunione riguarda tutti i referenti delle sezioni del Centro Studi.

“Il Centro studi – Paolo Saviolo, presidente della Commssione Centro Studi ANA – si occupa innanzitutto per non dimenticare, ricordare quella che è la storia alpina e poi di diffondere quelli che sono i valori alpini nelle varie realtà. Il Centro studi è diviso in raggruppamenti ed è molto presente nelle scuole”.

Grandi orgoglio e soddisfazione per la sezione di Cremona, scelta per ospitare un appuntamento così importante a livello nazionale del centro studi.

“Il fatto che questa riunione a carattere nazionale sia a Cremona – aggiunge Carlo Fracassi consigliere nazionale referente cori e fanfare – è motivo d’orgoglio per una piccola sezione come la nostra. Il centro studi è un po il cuore pulsante dell’associazione.”.

Il servizio di Mauro Maffezzoni

