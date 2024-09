Duomo di Santo Stefano a Casalmaggiore gremito questa mattina per l’ultimo saluto a Nazzareno Condina, scomparso pochi giorni fa all’hospice di Cremona, dopo aver lottato con forza contro un male che non perdona. Tantissime le dichiarazioni di affetto e rimpianto espresse pubblicamente per una persona di rara umanità che ha saputo creare attorno a sé un circuito virtuoso di altruismo che non andrà perduto.

In prima fila questa mattina, c’erano i ragazzi di Casa Giardino e suor Maria Buongiorno, che Nazza visitava spesso, raccontando le loro esperienze. Nell’omelia don Claudio Rubagotti ha dipinto Nazzareno come una persona che “sapeva andare oltre il dato tecnico e biologico della notizia perché sapeva guardare alla poesia e al sogno.

Più volte mi sono chiesto se valesse la pena fare i lavori di ristrutturazione del Duomo dei quali anche Nazza aveva scritto … Oggi questo duomo pieno mi consola e ringrazio Nazza perché ci ha dato una risposta: ne è valsa la pena per accogliervi tutti qui per questo saluto”.

“Non so se Nazzareno fosse ateo, agnostico, cattolico”, ha poi aggiunto don Claudio. “So soltanto che due settimane fa all’hospice mi ha accolto. Abbiamo parlato, era vicino ai suoi cari, fiero della crescita di suo nipote ma anche consapevole. Mi disse: quando sarà, voglio che sia tu e in Duomo. E dinnanzi a questa volontà, io mi fermo”.

