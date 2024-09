Otto domande per capire cosa sta facendo l’amministrazione comunale in vista del Campionato di Superbike. Temi: turismo, trasporti, comunicazione e informazione, sicurezza, accoglienza, commercio e marketing territoriale”. Sono questi i temi che Alessandro Portesani capogruppo e Cristiano Beltrami consiglieri comunali di ‘Novità a Cremona’ hanno messo nero su bianco in un’interpellanza a risposta scritta depositata, in queste ore, all’Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale.

“E’ un appuntamento importantissimo per la città”, spiega Alessandro Portesani. “E a noi sembra evidente che la Giunta, guidata da Andrea Virgilio, ci stia arrivando con il fiato molto corto, rischiando una figuraccia davanti a 20 mila persone previste per assistere all’evento, in programma al Circuit Angelo Bergamonti di San Martino del Lago. Un evento – dice ancora Portesani – che potrebbe essere un modello per il nostro progetto di ‘Cremona Capoluogo’: dove città e territorio dialoghino tra loro, innescando un volano di buone pratiche e di risultati importanti”.

“Innanzitutto – afferma Portesani – vogliamo capire quali siano state le azioni messe in atto dall’Amministrazione per promuovere le proposte turistico commerciali della città. Un capitolo fondamentale in questi eventi è la mobilità. Chiediamo di sapere se sono previsti ‘bus’ navetta che colleghino la città con il circuito per facilitare chi volesse assistere alla competizione. Tema accoglienza. Vogliamo capire i servizi informativi e promozionali che l’amministrazione ha attivato per supportare i visitatori nel reperire soluzioni ricettive in hotel o presso strutture private della città”.

“Altra domanda riguarda la sicurezza soprattutto stradale. Ci chiediamo, ma soprattutto lo chiediamo al sindaco Virgilio, se sia previsto un potenziamento della presenza della polizia locale per fronteggiare l’aumento del traffico automobilistico verso e all’interno della città di Cremona”.

“Capitolo turismo e rapporto con gli operatori”, chiosa Portesani. “Vorremo conoscere, sempre che ci siano state, le iniziative dell’Amministrazione per informare commercianti, ristoratori, pubblici esercizi rispetto all’evento, alla sua portata ed all’opportunità di accogliere un numero così significativo di visitatori. Il Comune garantirà, nel corso dell’iniziativa, l’apertura dei musei gestiti dal Comune e magari promozioni per l’accesso ad essi? Ancora non è dato sapere. Come chiediamo se sia previsto un sistema di cartellonistica che indichi le strade di accesso alla città in grado di reggere volumi significativi di traffico e segnali parcheggi corona, per evitare un eccessivo accesso di automezzi nel centro”.

“Ma soprattutto – conclude Portesani – l’Amministrazione ha valutato di organizzare eventi collaterali al Mondiale di Superbike – WorldSBK nella città di Cremona, per favorire l’attrattività della città verso un potenziale di pubblico così importante? Su questo capitolo chiederemo ogni dettaglio. Purtroppo temiamo di conoscere già la risposta alle nostre domande. È una sola: non è stato fatto nulla”.

