Nuova operazione di controllo del territorio da parte dei Carabinieri di Crema, conclusa con l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di cocaina di un ventiduenne, senza fissa dimora.

Lo scorso mercoledì mattina, intorno alle 9.30, mentre in corso un pattugliamento nella zona di Gallignano, frazione di Soncino. I militari hanno notato una Opel, con il solo conducente a bordo che proveniva dalla provincia di Bergamo e si dirigeva verso Soncino.

Insospettiti, hanno seguito l’auto, intimando all’autista di accostare. Inizialmente il conducente ha rallentato la marcia, entrando in un distributore di carburante e facendo credere di essere intenzionato a fermarsi, invece con una manovra improvvisa ha accelerato, ha invertito la marcia e ha ripreso la corsa sulla SP 498 verso la Bergamasca, tentando di darsi alla fuga.

E’ nato un inseguimento, ma subito dopo l’auto è entrata in un terreno agricolo dove è andata a impattare contro una rotoballa. Il conducente non si è dato per vinto, ha aperto la portiera ed è sceso di corsa dal veicolo, ha iniziato a correre per i campi con un marsupio tra le mani, dirigendosi verso una vicina piantagione di mais. Entrato in mezzo al campo, ha percorso alcune decine di metri e si è disteso per terra, ma i Carabinieri lo hanno seguito di corsa, raggiungendolo e bloccandolo.

Nel frattempo, sono giunte altre pattuglie della Compagnia di Crema in supporto. E’ stato perquisito e nelle sue tasche non aveva niente, mentre nel marsupio che aveva con sé sono stati trovati degli involucri di carta stagnola contenenti nel complesso 94 dosi di cocaina già confezionate e pronte per la vendita.

L’uomo non aveva documenti ed è stato dichiarato in arresto, accompagnato alla stazione di Crema per il fotoriconoscimento. I successivi accertamenti sull’auto hanno permesso di capire che il veicolo era stato noleggiato da un prestanome. Il ventiduenne è stato poi accompagnato nel carcere di Cremona in attesa dell’udienza di convalida, svoltasi ieri mattina e conclusa con la convalida dell’atto, la sua sottoposizione alla misura dell’obbligo di firma, il rinvio dell’udienza e l’immediata liberazione. Il giovane è stato anche sanzionato amministrativamente per guida senza patente e per non avere ottemperato all’alt.

