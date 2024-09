Dopo il crollo dal soffitto del sottopassaggio della stazione di Castelvetro Piacentino, il sindaco Granata (che aveva chiuso il sottopasso in questione tra il binario 2 e 3) aveva promesso interventi urgenti.

E infatti sono iniziati i lavori nel cantiere: Rfi al lavoro per la messa in sicurezza in attesa della riapertura, non ancora programmata.

Tanta paura venerdì mattina per il crollo dal soffitto di quello che è un passaggio nevralgico per i residenti (collega infatti anche al cimitero).

Per fortuna nessuno stava transitando durante il crollo.

