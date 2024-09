Emozione e batticuore non solo per i partecipanti ma anche per chi li aspettava.

Nel fiume Po domenica mattina una nuotata speciale, dalla sponda piacentina a quella cremonese, precisamente dalla Società Canottieri Ongina di Monticelli D’Ongina alla canottieri Flora di Cremona.

In scena la “Manifestazione Sportiva di Nuoto in Po”, con i vincitori premiati poi alla Canottieri Baldesio. I nuotatori vincenti, sui 32 partecipanti, sono stati i compagni di squadra e amici Gabriele Montagni e Filippo Seghelini.

Il gruppo avrebbe dovuto arrivare direttamente alla Baldesio ma si è fermato al Flora per la presenza dei tronchi sotto il ponte. Una cautela necessaria visti gli allarmi dei giorni scorsi e il rischio di distaccamenti improvvisi che in passato ha provocato anche danni alle zattere del lungo Po Europa.

A piedi poi, i nuotatori hanno percorso l’argine del Grande Fiume per raggiungere la destinazione finale e festeggiare un traguardo prestigioso e – naturalisticamente parlando – spettacolare.

© Riproduzione riservata