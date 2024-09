Si riaccendono le luci al cinema Filo di Cremona, che riapre dopo la pausa estiva proiettando “Campo di battaglia” di Gianni Amelio. Oltre alla programmazione stagionale con i film d’essai del momento, la sala propone come di consueto diverse rassegne.

La prossima settimana torna “Il Cinema Ritrovato” dedicato ai “cult” della settima arte, proposti in versione restaurata dalla Cineteca di Bologna. Si incomincia con “Per un pugno di dollari” di Sergio Leone e “Yojimbo – La sfida del samurai” di Akira Kurosawa. La rassegna proseguirà fino a maggio con titoli iconici come M*A*S*H di Robert Altman, il programma completo sarà svelato nei prossimi giorni.

Riprende anche “Filo Cine Kids” con i film d’animazione di oggi e di ieri, rassegna ideata per offrire a bambini e famiglie un momento speciale nei weekend. Poi il 22 settembre saranno protagonisti i cortometraggi del corso di cinema tenuto da Antonio Capra, le cui lezioni ripartiranno con una nuova stagione a gennaio. Non mancano infine appuntamenti teatrali in collaborazione con la Società Filodrammatica Cremonese e il Comune.

Il servizio di Federica Priori

