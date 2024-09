La Cooperativa Sociale Agropolis ETS, con SkyTeam Cremona e Aeroclub Cremona, organizza per venerdì 20 settembre 2024 l’evento “Cielo Senza Barriere”, che si svolgerà presso l’aeroporto di Cremona-Migliaro, via Bergamo km. 3,200 – Cremona a partire dalle ore 9.00 e fino alle ore 17.00.

La manifestazione vuole dare l’opportunità alle persone disabili di provare l’esperienza di volo con piloti esperti alla guida di aeroplani e di effettuare lanci in tandem con istruttori qualificati.

Riprendendo il tradizionale appuntamento che fino al 2019 era inserito nel cartellone di “Diversamente uguali” – sempre a cura della Cooperativa – Agropolis intende riproporre una preziosa occasione per unire sport, inclusione e disabilità.

Per partecipare all’evento è obbligatorio compilare il form al link CIELO SENZA BARRIERE – 20 SETTEMBRE 2024 (google.com) con il relativo modulo “Manleva di responsabilità” per ogni partecipante che desidera fare l’esperienza di volo, da consegnare al momento dell’iscrizione. Per i partecipanti che non intendono fare esperienze di volo sarà possibile partecipare a laboratori teorici di volo e simulazione a terra. La giornata sarà arricchita da intrattenimenti musicali, dalla possibilità di assistere ai voli e da un’esposizione di aerei storici.

Di seguito il programma della giornata

ore 9:00 apertura dell’evento “CIELO SENZA BARRIERE”

dalle ore 9:00 alle ore 11.00 registrazione e accoglienza dei partecipanti

ore 10:00 saluto delle autorità

ore 11.00 sorvolo di una pattuglia storica italiana di FIAT G46 e successiva esposizione degli aerei

dalle 10:00 alle 12:30 esperienze di volo con pilota su aeroplano ed esperienza di lancio con paracadute in tandem

dalle 12:30 alle 14:30 pausa pranzo

dalle 14:30 alle ore 16:30 esperienze di volo con pilota su aeroplano ed esperienza di lancio con paracadute in tandem

ore 17:00 saluti finali e chiusura dell’evento “CIELO SENZA BARRIERE”

