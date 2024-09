Tante comunità in festa hanno accolto, nel week end appena trascorso, l’ingresso di nuovi parroci diocesani nelle rispettive parrocchie. Tutti accolti da un abbraccio sincero di abitanti e parrocchiani.

Una chiesa gremita di fedeli ha accolto con gioia, domenica 15 settembre, don Alfredo Assandri come nuovo parroco delle comunità di Calvatone, Tornata e Romprezzagno, riunite nell’unità pastorale San Bernardino da Siena (foto).

Sempre domenica, l’ingresso a Viadana di Don Marco D’Agostino, che ha salutato i parrocchiani dell’Unità Pastorale di Viadana e di Buzzoletto al termine della solenne celebrazione di ingresso avvenuta nella chiesa di S. Maria Assunta in Castello gremita di fedeli: “Mi sono sentito a casa, e cammineremo insieme come comunità. Non è arrivato l’oracolo: sono una persona che conosce le sue fragilità. Aiutatemi a trovare l’amore di Dio, grazie anche all’aiuto che mi verrà dato dalle parrocchie, e vi chiedo di farmi innamorare della vita a Viadana e Buzzoletto, come ho fatto negli altri miei incarichi”.

È inoltre ufficialmente iniziato il cammino di don Claudio Luigi Corbani nella comunità di Martignana di Po come nuovo parroco di “S. Lucia vergine e martire”. Don Jonathan Guicciardi è stato accolto come nuovo parroco a Volongo e Ostiano.

Le comunità di Bozzolo e San Martino dall’Argine nel pomeriggio di ieri hanno poi accolto il nuovo parroco don Francesco Cortellini. Prende il testimone, alla guida della parrocchia che vide parroco don Primo Mazzolari, da don Luigi Pisani.

