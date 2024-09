L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (UICI) di Cremona, con il sostegno del Comune di Cremona, del Teatro Ponchielli, di Cariplo, dell’Istituto dei Ciechi di Milano, della Fondazione Banca Popolare di Cremona e dell’Azienda Fantigrafica è lieta di annunciare un evento di grande valore sociale: il musical “Mamma Mia! …ci risiamo ancora”, in scena al Teatro Ponchielli di Cremona domenica 10 novembre alle ore 16.

Lo spettacolo è organizzato con l’obiettivo di raccogliere fondi e sensibilizzare il pubblico sull’importanza della piena attuazione dei diritti umani, civili e sociali delle persone cieche e ipovedenti.

La rappresentazione, messa in scena dalla compagnia Operazione Musical di Soresina, realtà attiva da quasi 15 anni, promette una serata all’insegna del divertimento, grazie a un mix entusiasmante di canto, ballo e recitazione. La compagnia ha già riscosso un grande successo con questo musical, attirando oltre 3.000 spettatori al Teatro Sociale di Soresina.

“Mamma Mia! …ci risiamo ancora” è un travolgente spettacolo che ripropone i più grandi successi degli ABBA, riadattati in lingua italiana, accompagnati da una trama coinvolgente. Il lavoro è frutto di mesi di preparazione, con un allestimento curato nei minimi dettagli: dai costumi alle scenografie, ogni aspetto è stato attentamente studiato per regalare al pubblico un’esperienza unica.

Ma questo evento ha un valore aggiunto: grazie al progetto ‘Con Altri Occhi’, lo spettacolo sarà reso accessibile anche a persone con disabilità visiva. Attraverso un sistema di audiodescrizione live tramite auricolari, gli spettatori ciechi e ipovedenti potranno “vedere” con l’ascolto i dettagli di scena, i costumi, i movimenti degli attori e altri elementi visivi della rappresentazione. Questa tecnica consente una narrazione che non interferisce con il dialogo e le canzoni, offrendo una fruizione completa dell’opera.

Inoltre, prima dello spettacolo, il pubblico con disabilità visiva avrà l’opportunità di effettuare un Tour Tattile e toccare con mano le scenografie e i costumi, per familiarizzare con l’ambiente scenico. Sarà disponibile anche un programma di sala in braille, per accompagnare gli spettatori nella scoperta dei personaggi e della trama.

L’iniziativa è realizzata in collaborazione con I.Ri.Fo.R. Onlus, l’organizzazione senza scopo di lucro dell’UICI, che da anni si impegna nel sostegno alle famiglie con bambini e ragazzi disabili visivi / pluridisabili. I fondi raccolti grazie a questo evento contribuiranno a sostenere le numerose attività promosse da I.Ri.Fo.R., che attualmente supporta circa un centinaio di famiglie in tutta la regione, incluse quelle della provincia di Cremona.

