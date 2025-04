I corsi di laurea triennale e magistrale in Musicologia attivati dall’Università di Pavia nello storico Palazzo Raimondi di Cremona sono al centro della undicesima puntata di Campus, la trasmissione di CR1 su Cremona città universitaria in onda martedì 15 aprile alle 20,30. Ai microfoni di Massimo Lanzini la testimonianza di docenti, studenti e ricercatori.

Andremo così a scoprire alcune delle eccellenze di questo corso, come ad esempio la raccolta di rulli musicali storici unica in Italia nel suo genere. Oppure la capacità di Cremona di stare in rete e in dialogo con i principali centri europei di musicologia. O ancora la sfida di far dialogare una scienza antica come la musicologia con tecnologie contemporanee, a partire dal digitale. E infine la vita associativa degli studenti, che anche fuori dall’attività accademica in aula promuovono concerti, cori, rassegne musicali.

© Riproduzione riservata