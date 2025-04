Incidente senza feriti gravi ma con danni importanti alle automobili coinvolte quello avvenuto poco prima delle 15 all’intersezione tra via Ca’ del Binda e via Migliaro. Un Bmw proveniente da via Migliaro condotto da una donna di 59 anni, si è scontrato con una Opel station wagon che arrivava da via Cà del Binda, su cui viaggiavano due uomini, di 24 e 25 anni e una donna di 23 anni con in braccio un lattante. Un impatto violento che ha distrutto la parte frontale di entrambi i mezzi e ha fatto temere per le condizioni del piccolo, che fortunatamente non si sono rivelate gravi. La donna e il bambino sono comunque stati trasportati in ospedale in codice verde. A rilevare l’incidente e ricostruire la dinamica è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale.

Un’intersezione, questa del Migliaro, dove spesso capitano incidenti, come affermano alcuni dei residenti scesi in strada dopo aver avvertito l’urto delle auto. In questo punto si intersecano varie direttrici e gli arbusti nelle aiuole spartitraffico ostruiscono la visibilità, soprattutto per chi arriva da via Migliaro.

