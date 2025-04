Sala gremita a Confartigianato Imprese Cremona, in via Rosario 5, in occasione dell’incontro pubblico dal titolo Alfabetizzazione informatica – Apprendere per utilizzare in sicurezza, promosso da Anap Cremona in collaborazione con il Comando Provinciale dei Carabinieri e con il patrocinio del Comune di Cremona.

Un appuntamento importante, che ha visto la partecipazione di numerosi cittadini, associati Anap e rappresentanti delle istituzioni locali, a conferma di quanto il tema della sicurezza informatica sia oggi centrale per tutte le fasce di popolazione, soprattutto per quelle più esposte ai rischi digitali.

Ad aprire i lavori è stato il presidente di Anap Cremona, Alceste Bartoletti, che salutando gli intervenuti ha ringraziato i presenti per la numerosa partecipazione, i relatori per la loro squisita disponibilità e i dipendenti di Confartigianato che hanno collaborato attivamente e con professionalità e passione per rendere possibile questo incontro.

Il vice brigadiere Giovanni Simeone, referente Informatico del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cremona, ha illustrato con esempi pratici le principali minacce online: dalle truffe via sms e mail agli attacchi informatici legati ai social network e all’utilizzo non consapevole dei dispositivi digitali.

A seguire è intervenuto il Maggiore Gabriele Schiaffini, neo Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Cremona, che ha sottolineato l’importanza della prevenzione e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine: “La sicurezza digitale inizia da una buona educazione informatica: solo conoscendo i rischi si possono evitare truffe e frodi che spesso colpiscono le persone più fragili”, ha dichiarato.

L’incontro, che ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Cremona, rientra tra le iniziative promosse dalla Giunta esecutiva Anap, l’Associazione Nazionale Anziani Pensionati di Confartigianato, che da tempo è impegnata nella diffusione di competenze digitali di base, con particolare attenzione ai temi della sicurezza e della tutela dei dati personali.

“La nostra sede è sempre più luogo di formazione e informazione per i cittadini e per le imprese” ha commentato il presidente di Confartigianato Imprese Cremona, Stefano Trabucchi.

“Iniziative come questa confermano il nostro impegno nel rispondere ai bisogni reali delle persone, offrendo occasioni di crescita e di conoscenza” ha aggiunto il segretario generale, Giorgio Carenzi.

L’incontro si è concluso con un dibattito aperto, in cui i partecipanti hanno potuto porre domande e ricevere indicazioni pratiche su come proteggere i propri dispositivi, evitare truffe online e difendere la propria identità digitale.

Un appuntamento che, vista la partecipazione e l’interesse suscitato, verrà sicuramente riproposto in futuro, a testimonianza della necessità di investire sempre di più sull’educazione digitale come strumento di cittadinanza attiva e di sicurezza per tutti.

