Con la nuova giunta sono state nominate le nuove commissioni consiliari, presentate nel consiglio comunale di oggi. Dalle 7 che c’erano si passa a 6, più la vigilanza. Nel momento dell’insediamento saranno nominati i presidenti: alla minoranza spetta naturalmente la presidenza della vigilanza.

Le nuove commissioni saranno denominate in base alle nuove competenze degli assessori: si è scelto in alcuni casi l’accorpamento con nuove determinazioni; prima commissione sarà quella relativa a Bilancio, programmazione e servizi. Ci sarà poi la commissione Territorio, sviluppo economico e città; terza commissione sarà Ambiente, verde e benessere animale; la quarta sarà Cultura e cittadinanza; la quinta commissione riguarderà Coesione sociale e sicurezza; infine la sesta commissione sarà su Giovani, formazione e sport.

LE COMMISSIONI

I COMMISSIONE (BILANCIO, PROGRAMMAZIONE, SERVIZI) – Attribuzione delle funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare relativi a: Fiscalità dell’Ente (tributi, imposte, tariffe) Strumenti di programmazione. Bilanci. Controllo di gestione. Atti di rilevante interesse del Comune, delle Istituzioni, dei Consorzi, delle Società, dei concessionari ed affidatari di servizi pubblici, nonché di Enti, Associazioni, Fondazioni e Comitati partecipati o controllati dal Comune a qualsiasi titolo. Servizi Demografici e Statistici Digitalizzazione. Uffici comunali, organizzazione e personale dell’Ente.

II COMMISSIONE (TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO e CITTA’) – Attribuzione delle funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare relativi a: Pianificazione urbanistica, patrimonio, opere pubbliche, edilizia privata, edilizia residenziale pubblica, Servizi e rapporti nei comparti del lavoro (industria, commercio, terziario nel suo complesso, artigianato ed agricoltura) e con le strutture produttive pubbliche e private. Sistema fieristico. PNRR. Valorizzazione urbana e del grande fiume. Turismo. Decoro urbano. Servizi Cimiteriali.

III COMMISSIONE (AMBIENTE, VERDE E BENESSERE ANIMALE) – Attribuzione delle funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare relativi a: Ambiente-Benessere animale. Transizione ecologica – Gestione integrata rifiuti. Piano del verde e parchi urbani – Mobilità. Sistema idrico – Protezione Civile.

IV COMMISSIONE (CULTURA e CITTADINANZA) – Attribuzione delle funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare relativi a: Politiche culturali, sistema musicale, teatrale e museale. Sistema bibliotecario. Rapporti con le istituzioni culturali. Rapporti con le Università. Patrimonio UNESCO. Partecipazione attiva, quartieri e reti comunità, beni comuni.

V COMMISSIONE (COESIONE SOCIALE e SICUREZZA) – Attribuzione delle funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare relativi a: Politiche sociali, pari opportunità, consulta stranieri. Abitare e housing sociale. Rapporti con l’ASC Cremona Solidale e con l’ASC Azienda Sociale Cremonese. Sicurezza. Polizia Locale.

VI COMMISSIONE (GIOVANI, FORMAZIONE, SPORT e POLITICHE PER LA FAMIGLIA) – Attribuzione delle funzioni preparatorie e referenti per gli atti di competenza consiliare relativi a: Politiche dell’infanzia e dell’adolescenza. Politiche giovanili ed espressività giovanile. Istruzione e diritto allo studio, orientamento scolastico. Rapporti scuola/lavoro. Giovani in centro. Servizio Civile. Educazione alla legalità. Associazionismo. Politiche dello sport e strutture sportive. Politiche familiari.

LA COMPOSIZIONE

E’ stata determinata per ogni Commissione consiliare permanente il numero dei componenti come di seguito indicato: 13 effettivi e 9 supplenti così ripartiti: Gruppo Consiliare Partito Democratico: membri effettivi n. 3, membri supplenti n. 3; Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia: membri effettivi n. 2, membri supplenti n. 2; Gruppo Consiliare Fare Nuova Cremona Attiva: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Cremona Sei TU!: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Sinistra per Cremona – Alleanza Verdi: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Novità a Cremona: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Lega – Salvini Lombardia: membro effettivo n. 1; Gruppo Consiliare Forza Italia: membro effettivo n. 1; Gruppo Consiliare Oggi per domani: membro effettivo n. 1; Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Cremona cambia musica: membro effettivo n. 1.

LA VIGILANZA

Costituita infine, ai sensi dell’art. 28 del Regolamento del Consiglio Comunale, la Commissione di vigilanza, determinando come segue il numero dei componenti: 13 effettivi e 9 supplenti così ripartiti: Gruppo Consiliare Partito Democratico: membri effettivi n. 3, membri supplenti n. 3; Gruppo Consiliare Fratelli d’Italia: membri effettivi n. 2, membri supplenti n. 2, Gruppo Consiliare Fare Nuova Cremona Attiva: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Cremona Sei TU!: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Sinistra per Cremona – Alleanza Verdi: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Novità a Cremona: membro effettivo n. 1, membro supplente n. 1; Gruppo Consiliare Lega – Salvini Lombardia: membro effettivo n. 1, – Gruppo Consiliare Forza Italia: membro effettivo n. 1; Gruppo Consiliare Oggi per domani : membro effettivo n. 1; Gruppo Consiliare Movimento 5 Stelle – Cremona cambia musica: membro effettivo n. 1.

