Vaste reazioni del mondo politico all’uscita del sindaco Virgilio circa i rapporti tra amministrazione comunale e A2A. A cominciare dall’opposzione e dalla minoranza di centrodestra che su questo tema ha sempre evidenziato la subalternità dell’amministrazione comunale cremonese nei confronti della multiutility.

“Sull’impianto biometano abbiamo sentito tante parole. Troppe. Tutto e il suo contrario. E allora, dopo le odierne dichiarazioni del sindaco Andrea Virgilio che di fatto cancellano l’impianto, vogliamo che le promesse siano nero su bianco. Come coalizione di centro-destra, presenteremo in consiglio comunale, un ordine del giorno in cui riprenderemo le motivazioni del ‘no’ espresse dal sindaco. Chiederemo a lui e a tutto il centrosinistra di votarlo: almeno per coerenza”. Lo afferma Alessandro Portesani, capogruppo della Lista Civica Novità a Cremona.

“Questa improvvisa presa di posizione di Virgilio – spiega – è la dichiarazione più lampante della correttezza delle posizioni di ‘Novità a Cremona’ e della coalizione di centro-destra che, fin da subito, si erano opposte alla costruzione dell’impianto nella zona individuata da A2A. Contemporaneamente boccia se stesso, e la prosopopea giullaresca dell’ex sindaco Gianluca Galimberti sulla gestione delle politiche energetiche del comune di Cremona. Siamo felici che ora il sindaco che, in campagna elettorale ci aveva così osteggiato su questo tema, si sia ora convertito alle nostre posizioni. Benvenuto caro Viriglio tra le persone ragionevoli. Era ora”.

“Preso atto di questa nuova posizione – rincara Portesani – c’è da chiedersi quale sia stato il motivo di una conversione ben più forte di quella, sulla via di Damasco, del povero Paolo di Tarso. Credo che la città abbia il diritto di saperlo e non con le solite parole fumose in cui Virgilio è abilissimo. C’è un problema politico all’interno della maggioranza di centro sinistra? C’è il timore di un ennesimo collasso elettorale del Pd? C’è un disimpegno di A2A che ha riscontrato come l’iter sia spinoso e complesso? C’è la certezza che le ulteriori analisi boccino, ancora una volta, una localizzazione, da sempre strampalata?”

“Di fatto un’inversione a ‘U’ così profonda – conclude Portesani – non si giustifica solo con osservazioni general ‘generiche’ sulla politica energetica. Le motivazioni indicate da Virgilio erano le stesse valide anche dieci mesi fa. E allora perché un mutamento così radicale? Il sindaco ha il dovere di spiegare”.

“Apprendiamo dalla stampa il repentino cambio di passo del sindaco Virgilio sulla questione legata al biometano”, incalza il capogruppo di Fratelli d’Italia Marco Olzi. “Le ultime dichiarazioni del Sindaco di Cremona rappresentano una notizia importante per il territorio e la politica locale. Infatti, il ripensamento di Virgilio, riprende le posizioni di Fratelli d’Italia sul tema biometano e dimostrano come le perplessità espresse nel tempo fossero fondate su basi concrete.

“Virgilio inoltre rimarca la centralità di comunicare con i comuni limitrofi, specie per scelte che porterebbero ad impatti significativi su di essi; proprio questo tema faceva parte del punto “Cremona capoluogo” del programma elettorale presentato dal centrodestra dove insistevamo sulla necessità che il Comune di Cremona dovesse assumere decisioni capaci di portare benefici, oltre che alla città ai comuni limitrofi.

Certamente, Fratelli d’Italia non si farà incantare dalle parole del sindaco, e monitorerà con attenzione le eventuali evoluzioni legate alla vicenda dell’impianto a biometano, che ci vedrà sempre contrari alla sua costruzione alle porte della città, per le note questioni legate all’impatto ambientale e viabilistico. Infine, valuteremo se per davvero ci sarà anche una seria interlocuzione, così come affermato da Virgilio, tra Cremona e i comuni limitrofi, oppure se per l’ennesima volta siamo davanti ad una delle tante promesse mancate fatte dal centrosinistra in questi oltre dieci anni di amministrazione”.

