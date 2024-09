Egregio direttore,

come capigruppo del centrodestra abbiamo ritenuto di affrontare nel consiglio comunale di ieri la situazione di incuria e degrado che si protrae da tempo in piazza Roma.

Abbiamo fatto presente come l’area di Piazza Roma sia stata oggetto di un mancato finanziamento dal PNRR e dal piano rigenerazione urbana di regione Lombardia nel 2021, prima inserito e poi eliminato dalla seconda amministrazione Galimberti. Vincere tali bandi avrebbe garantito interventi per 1,9 milioni di euro.

Abbiamo quindi riportato tutte le problematiche concrete che affliggono questo luogo centrale della nostra città: i frequenti episodi di criminalità legati a risse e aggressioni; presenza di rifiuti abbandonati; situazione di insicurezza e precarietà riferita all’area giochi, danneggiata e pertanto pericolosa per l’incolumità dei bambini; le condizioni in cui riversano le fontane, spente da diversi anni e contenenti rifiuti al loro interno; la presenza di numerosi roditori nei giardini.

Inoltre, crediamo che le criticità di piazza Roma siano il risultato di una mancata visione di lungo periodo e di un insufficiente approccio strategico legato al ripensamento sul piano funzionale della Piazza, che integri le attività commerciali circostanti, valorizzandone la forte componente culturale. Per questo abbiamo proposto di valutare l’indizione di un concorso di progettazione per la riqualificazione del comparto, che sia aperto alle migliori forze della città.

Auspichiamo che il risultato di questo dibattito che é stata approvato all’unanimità a seguito dell’emendamento proposto dal capogruppo Poli veda una chiara presa di posizione da parte della Amministrazione per risolvere le problematiche sopra riportate.

