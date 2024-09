Dopo la pausa estiva, la rassegna Letture sul Po prosegue con un’iniziativa particolare. L’appuntamento è per sabato 21 settembre, alle ore 16, con ritrovo alle Colonie Padane (via del Sale, 60), di fronte all’imbarcadero: da qui partirà infatti una biciclettata, organizzata in collaborazione con Legambiente Cremona, con in testa la guida Susanna Fiorentini.

Dalle Colonie Padane, percorrendo la strada alzaia, si raggiungerà la foce del Morbasco a Gerre de’ Caprioli, con una breve deviazione al bodrio Franzini, per arrivare poi sino a Brancere e ritorno. Durante il tragitto sono previste alcune soste con brevi spiegazioni a tema storico e naturalistico. Un’occasione anche per sensibilizzare i partecipanti sulle peculiarità ambientali del Parco del Po e del Morbasco che va tutelato contrastando anche l’abbandono di rifiuti, attività che vede all’opera persone con meritevoli iniziative, quali, ad esempio, “Puliamo il mondo”.

La partecipazione a questa gita in bicicletta e gratuita e basta prenotarsi scrivendo ad areavasta@comune.cremona.it. Si consiglia ai partecipanti di presentarsi almeno 15 minuti prima della partenza, muniti di bicicletta personale, caschetto e acqua. La gita in bicletta durerà due ore e mezzo circa.

Sempre con la guida di Susanna Fiorentini venerdì 4 ottobre, si terrà la terza passeggiata alla scoperta delle antiche vie dedicate al trasporto e alla commercializzazione del sale. Il punto di ritrovo è in piazza del Comune, lato Battistero, da dove, alle 18.30, si partirà per arrivare in piazza Marconi, proseguire lungo via Tibaldi, verso la chiesa di San Pietro al Po, sino a via del Sale, all’incrocio con via del Giordano. Un percorso scandito da una serie di tappe per approfondire aspetti storici, archeologici, religiosi, sociali ed architettonici concernenti il rapporto tra la città e il fiume Po. Anche il questo caso la partecipazione è gratuita, previa prenotazione scrivendo all’indirizzo areavasta@comune.cremona.it o telefonando ai numeri 0372/407672 – 533.

