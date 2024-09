Un pomeriggio all’insegna dello sport per le matricole di Economia e Giurisprudenza dell’Università Cattolica, nel campus di Santa Monica a Cremona. Laboratori, tour in bicicletta per Cremona, aperitivo di benvenuto con dj set e tre atleti olimpici: Valentina Rodini, Edoardo Scotti e Giacomo Gentili. Il tutto con inizio alle 14.30, con il benvenuto da parte di Matteo Burgazzoli, responsabile della Vice-direzione per Cremona, e gli incontri su “La specificità dell’Università Cattolica” a cura del Centro pastorale e “Sos matricola: organizzazione della didattica, orario e programma dei corsi, strumenti, servizi e opportunità” insieme ai tutor di gruppo. A seguire, l’incontro con Marco Allena, preside della Facoltà di Economia e Giurisprudenza.

Negli spazi esterni del campus, gli studenti hanno incontrato Valentina Rodini, medaglia d’oro nel canottaggio, due di coppia pesi leggeri, alle Olimpiadi di Tokyo 2020 e campionessa europea nella stessa specialità a Varese nel 2021; Edoardo Scotti, medaglia d’argento nella staffetta 4×400 mista e nella 4×400 maschile agli Europei di Roma 2024; Giacomo Gentili, medaglia d’argento nel quattro di coppia alle Olimpiadi di Parigi 2024 e campione del mondo nella stessa specialità nel 2018.



Dalle 14.30 poi uno speciale tour alla scoperta della città in bicicletta per le matricole del Corso di laurea magistrale in Innovazione e imprenditorialità digitale, con un’iniziativa che rientra nella Settimana Europea della Mobilità, in collaborazione con la Ciclofficina LaGareDesGars e Beega Cycling Tour: un doppio tour di benvenuto in bici, guidato dalle guide turistiche di Crart. Gli studenti hanno utilizzato la flotta rigenerata di biciclette dell’ex sharing “Bicincittà” che verrà usata per offrire nei prossimi mesi proposte di gite outdoor a prezzi calmierati per le scuole superiori della città o per gruppi che ne richiedessero utilizzo.

Servizio di Cristina Coppola

