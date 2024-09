Buona risposta delle strutture ricettive della provincia di Cremona per la richiesta del CIN, il codice identificativo nazionale obbliugatorio dall’inizio di settembre per tutte le strutture ricettive. Ad oggi in provinbcia di Cremona è stato adottato dal 46, 41% del totale delle strutture, rispetto ad una media regionale del 39,39%.

“Tuttavia – precisa il settore Turismo della Provincia di Cremona – occorre raggiungere ancora un più alto numero di adesioni. Dal 03/09/2024, con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Avviso, i titolari e i delegati delle strutture ricettive lombarde, già in possesso di Codice Identificativo Regionale (CIR) devono accedere, tramite SPID, alla piattaforma BDSR (https://bdsr.ministeroturismo.gov.it/), verificare i propri dati, inserire eventuali informazioni non presenti o non corrette e rendere le dichiarazioni previste dal Ministero per il rilascio del Codice Identificativo Nazionale (CIN) entro 60 giorni dalla pubblicazione dell’Avviso”.

A supporto delle richieste di chiarimenti da parte delle strutture ricettive, è possibile utilizzare i canali attivati dal Ministero, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 18:00:

* Contact Center del Ministero del turismo: Tel. 06.164169910

* E-mail: info.bdsr@ministeroturismo.gov.it; urp@ministeroturismo.gov.it

Per le nuove strutture è sempre necessario essere in possesso del CIR prima di procedere alla richiesta del CIN.

Per info: turismo@provincia.cremona.it

© Riproduzione riservata