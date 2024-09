Prosegue proficuamente l’attività di ITER Research Ensemble, gruppo vocale e di ricerca fondato nel 2022 all’interno dell’Associazione Coro Facoltà di Musicologia per iniziativa di studenti ed ex studenti del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali dell’Università di Pavia sede di Cremona.

Ora è in uscita per l’etichetta Dynamic il disco d’esordio dell’ensemble, che dal 20 settembre sarà disponibile sulle piattaforme digitali. È il risultato di un progetto pluriennale dedicato al repertorio per coro e chitarra, concepito da Giovanni Cestino e Nicolò Spera con il supporto della University of Colorado a Boulder (Stati Uniti) dove Spera è Professore Associato.

L’album accosta la nuova opera “Rivers” del compositore torinese Corrado Margutti, scritta appositamente per gli esecutori, con il primo brano scritto per questo organico, ossia “Romancero Gitano” di Mario Castelnuovo-Tedesco. Nei prossimi mesi uscirà inoltre con l’editore NeoClassica una guida all’ascolto che approfondisce attraverso i testi il lavoro condotto per la realizzazione del disco.

ITER Research Ensemble vivrà poi un’esperienza a Boulder dal 27/09 al 04/10, fra concerti e lezioni tenute dai musicologi del gruppo in collaborazione con la University of Colorado.

Il servizio di Federica Priori

