Un dono speciale per muovere i primi passi da veri grigiorossi. In collaborazione con l’area materno infantile dell’ASST di Cremona, riprende l’iniziativa “Piedini Grigiorossi”, un progetto di U.S. Cremonese interamente dedicato ai neonati del territorio e alle loro famiglie, voluto dal club per creare un rapporto diretto, immediato e duraturo tra questi piccolissimi e i colori della Cremo: da oggi tutte le bambine e i bambini nati all’Ospedale di Cremona riceveranno in omaggio una speciale confezione regalo contenente un paio di calzine di cotone personalizzate USC e una lettera di benvenuto a nome dell’intera società. L’attuale progetto fa seguito alla prima fase che risale al triennio 2013-2016, periodo nel quale vennero distribuiti oltre 5 mila gadget nei punti nascita dell’Ospedale di Cremona e Oglio Po.

La scelta della calza come omaggio ha un duplice significato: oltre ad essere lo strumento che permette ai più piccoli di muovere i primi passi, nel calcio rappresenta uno degli elementi fondamentali per scendere in campo. Con questo gesto, la Cremonese vuole sottolineare l’importanza di trasmettere ai bambini i valori positivi dello sport e promuovere una cultura del calcio positivo. L’obiettivo è che l’amore e la passione per i colori grigiorossi nascano e crescano insieme ai bambini: che esista già un tifo appassionato in famiglia, oppure una semplice simpatia calcistica, la Cremonese dovrebbe rappresentare per tutti i cremonesi un orgoglio, da seguire con fede e passione.

Il progetto è stato presentato nel Nido dell’Ospedale dal direttore generale dell’ASST di Cremona Ezio Belleri e dal direttore generale grigiorosso Paolo Armenia, accompagnato dal difensore Valentin Antov e dal centrocampista Michele Collocolo. Tre la gioia e l’emozione delle famiglie e del personale sanitario, i due giocatori hanno distribuito i doni a undici neonati che hanno indossato i calzini grigiorossi; una squadra intera di piccolissimi cremonesi.

“E’ con orgoglio che, attraverso la fondamentale sinergia con la direzione generale e il personale dell’Ospedale di Cremona, riprendiamo questa speciale iniziativa dedicata ai neonati del nostro territorio – ha detto il direttore Armenia -. Attraverso questo semplice ma sentito omaggio, il club grigiorosso e la sua proprietà vogliono mostrare tutta la loro vicinanza alla comunità cremonese e avvicinare da subito i più piccoli ai colori grigiorossi, nella speranza che possano coltivare questa passione nel corso degli anni. Il nostro ringraziamento va al dottor Ezio Belleri e al personale dell’ASST di Cremona che, da sempre sensibili alle tematiche grigiorosse, hanno accolto la nostra proposta”.

“Non so come ringraziare U.S. Cremonese per questa bellissima idea – ha precisato Belleri -. Oltre al dono delle piccole calze grigiorosse, che farà di certo piacere a tutte le mamme e i papà, abbiamo apprezzato il significato dell’iniziativa: un vero e proprio invito a fare sport sin da bambini per abituarsi a voler bene al proprio corpo e alla propria mente, attraverso uno stile di vita sano. Lo sport è prevenzione, non possiamo che accogliere e far nostro questo progetto. Per questo i sanitari dell’area materno infantile dell’ASST di Cremona saranno dei portavoce autorevoli”.

I gadget saranno disponibili anche per bambine e bambini nati nelle altre strutture ospedaliere: per riceverli sarà sufficiente inviare una e-mail all’indirizzo marketing@uscremonese.it e compilare la relativa scheda.

I residenti in provincia di Cremona potranno ritirare il gadget presso il Centro Sportivo “Giovanni Arvedi” di Largo degli Sportivi 18 nei giorni e negli orari concordati via e-mail, mentre chi non risiede in provincia di Cremona potrà farlo indicando le proprie preferenze sulla scheda. Infine, le calzine saranno disponibili anche alla vendita presso U.S. Cremonese Store di Via Solferino 36 e lo store online grigiorosso.

© Riproduzione riservata