Al via i quattro percorsi del gusto organizzati da Strada del Gusto Cremonese nell’ambito del bando di Regione Lombardia “Ogni giorno in Lombardia” edizione 2024: itinerari ciclabili che si snodano lungo la provincia di Cremona toccando i paesi e le città in cui si trovano le attività degli associati. Attraverso le modalità del turismo slow i tour in bicicletta faranno conoscere al pubblico le bellezze storico-artistiche del territorio unitamente ai prodotti enogastronomici che lo caratterizzano.

“Tutti i percorsi sono stati creati al fine di valorizzare e promuovere i prodotti enogastronomici tipici e di qualità, inseriti nella tradizione e nella cultura del territorio” dichiara il presidente della Strada del Gusto Cremonese Fabiano Gerevini. “Si snodano in tutta la provincia svelando luoghi artistici, storici e rurali poco noti e dando la possibilità di visitare i luoghi di produzione dei prodotti enogastronomici.

Per il primo appuntamento di sabato 21 settembre andremo a scoprire sulle due ruote i luoghi del celebre compositore cremonese Amilcare Ponchielli con un itinerario inedito dal nome Ponchielli By Bike che prevede la visita anche di casa Ponchielli nel 190esimo anniversario della nascita. Seguiranno gli appuntamenti nel territorio cremasco e lungo il naviglio Civico”.

Gli itinerari partono dalla sede operativa di Strada del Gusto Cremonese presso Infopoint in centro a Cremona oppure dal centro storico di Crema, con percorsi che variano da 30 a 50 km, si svolgono interamente su piste ciclabili con qualche tratto di strada sterrata e pochissimi attraversamenti di strade statali; si svolgono in piena sicurezza con la presenza di due accompagnatori e di una guida turistica dotata di regolare abilitazione che illustra le bellezze del territorio, con aperture straordinarie di luoghi di interesse storico-artistico.

E’ prevista, inoltre, una tappa per gustare le specialità gastronomiche cremonesi con degustazioni guidate.. I percorsi sono adatti a tutte le tipologie di pubblico anche a famiglie con bambini. La partecipazione è gratuita fino al raggiungimento del numero massimo di partecipanti.

IL CALENDARIO

Sabato 21 settembre 2024

Ponchielli by bike – Da Cremona a Paderno Ponchielli (circa 45 Km)

Un itinerario sulle due ruote per scoprire i luoghi di Amilcare Ponchielli, celebre compositore d’opera cremonese dell’Ottocento. Partendo dalla centralissima piazza del comune di Cremona racconteremo del teatro a lui dedicato e della statua commemorativa per pedalare in seguito verso la casa museo di Paderno Ponchielli ricca di cimeli e testimonianze sul compositore operistico: la visita guidata nel museo ponchielliano sviluppa un percorso cronologico sulla vita e le opere del Maestro con documenti autografi, fotografie, medaglie, spartiti, libretti d’opera e articoli di giornale dedicati al musicista e alle sue opere. Ad addolcire la pedalata una tappa presso il laboratorio artigianale Tosca in Casalbuttano ed Uniti, all’interno della suggestiva e pittoresca cornice dell’antico teatro di San Vito.

Sabato 5 ottobre 2024

Degustando torrone, mostarda e formaggi – Da Cremona a Persico Dosimo (circa 35 Km)

Un gustoso percorso immerso nella campagna cremonese, alla scoperta dei profumi e dei sapori che la gastronomia locale è capace di offrire attraverso le eccellenze del territorio. Il percorso include la tappa presso alcune importanti aziende di prodotti tipici cremonesi con la possibilità di toccare con mano e vedere da vicino come nascono grana padano e provolone. La pedalata prevede, inoltre, tappe in luoghi ricchi di storia come la sontuosa villa settecentesca della nobile famiglia Calciati dove si visiteranno gli ambienti interni in compagnia di una guida autorizzata. Merenda con prodotti tipici del territorio durante il percorso.

Domenica 13 ottobre 2024

Avventura sulla ciclabile del Serio morto – Da Crema a Castelleone (circa 50 Km)

Partenza dal centro storico di Crema per un percorso di rara bellezza incluso nella Ciclabile delle Città murate che si dirama in un’ampia area verde seguendo la direzione del Serio Morto, all’interno del parco omonimo: la pedalata si snoda attraverso sentieri immersi nella campagna incontaminata con filari alberati, scarpate boschive, residui palustri, cascinali storici, come la Cascina Stella con il bosco didattico, e luoghi di interesse storico-artistico come il santuario del Marzale presso Ripalta Vecchia e l’antico borgo di Castelleone con il santuario della Madonna della Misericordia. Degustazione di prodotti del territorio al termine del percorso.

Sabato 19 ottobre 2024

Pedalando lungo il naviglio Civico – Da Cremona a Monasterolo (circa 45 Km)

Un percorso di indubbio fascino per chi vuole addentrarsi alla scoperta dell’ambiente naturalistico e antropico della pianura padana lungo la pista ciclo-pedonale del Naviglio della città di Cremona. Numerose cascine e begli esempi di architetture rurali fanno da sfondo a questo itinerario che si addentra nel cuore della campagna fino ai territori alluvionali del fiume Oglio. Abbandonata a Marzalengo la ciclabile del Naviglio si prosegue su strade ciclabili e strade a bassa percorrenza verso i territori alluvionali del fiume Oglio sino ad avvistare il borgo di Monasterolo dove si trova la storica dimora “Villa Bottini”. La villa, di origini medievali, rappresenta una tipica residenza padronale con ampie sale affrescate a caratteri ottocenteschi ed è circondata da un vasto parco romantico. Visita guidata negli ambienti interni della villa e nella chiesetta di S. Rocco. Al termine colazione “en plein air” nel parco. Dopo pranzo rientro a Cremona transitando lungo un tratto della ciclabile Cremona-Brescia.

